“Terra amara”, le anticipazioni: Demir e Umit: fine di una storia?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 al 10 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 21.20)







I Gaffur (Bulent Polat) ha impegnato un terreno di Gulten (Selin Genc) e, raggirato, dovrebbe in cambio corrispondere una somma che non ha. Gulten lo scopre e glielo rinfaccia. Sul giornale appare un articolo che mostra Demir (Murat Unalmis) e Zuleyha (Hilal Altinbilek) più uniti che mai, decisi a sviluppare non solo la loro azienda, ma anche l’intera Cukurova. Zuleyha è davvero innamorata di Demir, il quale si incontra in segreto con Umit (Hande Soral) per porre fine alla loro relazione. L’uomo, però, viene scoperto da Sevda (Nazan Kirilmis) e lascia la questione in sospeso. Demir e Zuleyha vivono per la prima volta da coppia innamorata. Lui, dopo essersi scusato del modo in cui l’aveva costretta a sposarlo, le chiede di nuovo la mano e la porta in luna di miele. Lutfiye (Hulya Darcan), zia di Fikret (Furkan Palali), è arrivata ad Adana su richiesta di Fekeli (Kerem Alisik) per parlare con il nipote e dissuaderlo dal mettere in pratica i suoi desideri di vendetta, ma Fikret non intende desistere.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 ottobre al 3 novembre)

Mujgan ha saputo di una vecchia fidanzata di Fikret che ha tentato il suicidio due anni prima, così affronta Fikret e chiude la relazione con lui.Demir, quando Cukurova si sveglia tappezzata da manifesti che vogliono screditare il buon nome del defunto Adnan Yaman, ordina ai suoi dipendenti di farli sparire. Zuleyha viene dimessa e una volta arrivata a villa Yaman, con Demir, trova affissi gli stessi manifesti che erano in città. Demir perde il controllo, mentre Zuleyha confessa a Sevda di sapere chi è il colpevole.

Le anticipazioni dal 4 al 10 novembre