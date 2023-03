“Terra amara”, le anticipazioni: Demir giura vendetta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’1 al 7 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.30) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Yilmaz (Ugur Gunes) e Mujgan (Melike Ipek Yalova) pianificano la loro vita in vista dell’arrivo del figlio. Saniye (Selin Yeninci) crede che Gaffur (Bulent Polat)sia triste per aver perso il posto, invece lui, tormentato dal debito, vende gli ori che ha in casa. Demir (Murat Unalmis) incontra i nuovi soci e la cena va meglio del previsto: Yilmaz ha ceduto le sue quote societarie agli investitori tedeschi, quindi i due rivali non sono più soci. Demir, tornato a casa, si confida con sua moglie e questo non lascia indifferente Hunkar (Vahide Percin). La scelta di Yilmaz sorprende felicemente Fekeli (Kerem Alisik) e Mujgan, tuttavia nasconde un piccolo tranello per Demir. Quando lui scopre l’inganno di Yilmaz, si infuria e si presenta al cotonificio dove Fekeli, contrariamente al suo solito, si lascia andare alle maniere forti. Poi, Demir incontra Yilmaz e giura vendetta. Per caso, ascoltando una conversazione, Saniye scopre i piani di Sermin (Sibel Tascioglu) e del suo protettore.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 31 marzo)

Yilmaz e Mujgan fanno ritorno da Istanbul. Yilmaz, con l’aiuto di Cetin e Gulten, restituisce a Zuleyha il ciondolo.Zuleyha e Mujgan si incontrano nello studio della dottoressa Feriha, entrambe per verificare lo stato della propria gravidanza. E la tensione tra le due è molto evidente. Fekeli si reca a un appuntamento con la signora Behice al circolo della città, dove quest’ultima tenta di convincerlo a trasferire la sua attività e la famiglia, soprattutto nell’interesse e il bene di Mujgan, a Istanbul.

Le anticipazioni dall’1 al 7 aprile