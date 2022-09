“Terra amara”, le anticipazioni: Demir rassicura Hunkar

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.45) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 5 al 9 settembre

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Hunkar (Vahide Percin) teme che il ritorno di Fekeli (Kerem Alisik) e Yilmaz (Ugur Gunes) possa riaccendere una faida tra la sua famiglia e il vecchio nemico. Demir (Murat Unalmis), però, le assicura di aver promesso a Zuleyha (Hilal Altinbilek) che non avrebbe sparso sangue. Intanto Yilmaz, a causa di un incidente, finisce in ospedale in gravi condizioni e Gaffur (Bulent Polat) prova ad ucciderlo. Viene però fermato da Fekeli. Sabahattin (Turgay Aydin) accompagna Zuleyha da Yilmaz, che si risveglia dal coma e, una volta ripresosi, torna in azienda e si candida a Presidente della Camera di commercio di Cukurova. Zuleyha, temendo che Demir possa far del male al figlio, decide di stare dalla parte del marito, pur essendo innamorata di Yilmaz.