“Terra amara”, le anticipazioni: Demir scappa con i figli

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'1 al 7 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15)







Zuleyha (Hilal Altinbilek), per evitare una reazione da parte di Demir (Murat Unalmis) e per proteggere i suoi figli, proibisce a Yilmaz (Ugur Gunes) di farle visita in carcere e gli chiede di uscire dalla sua vita. Yilmaz lo rivela a Fekeli (Kerem Alisik), il quale appoggia la decisione di Zuleyha e consiglia al figlio di andare a Istanbul con Mujgan (Melike Ipek Yalova) e il loro bimbo. Yilmaz inizialmente non accetta la situazione e si convince soltanto dopo che legge una lettera in cui Zuleyha gli spiega le sue ragioni. Demir scopre che Hunkar (Vahide Percin) ha portato i nipoti in carcere da Zuleyha e, nonostante le suppliche di Zuleyha durante una visita in prigione, in preda alla rabbia porta i bambini lontano da Cukurova. Sermin (Sibel Tascioglu) assiste alla scena e, nonostante la raccomandazione di Hunkar di non dirlo a Zuleyha, le fa visita in prigione e le racconta l’accaduto. Nel frattempo, Cetin (Aras Senol) e Fekeli subiscono un attentato, ma riescono a sopravvivere. Fekeli chiede a Cetin di non informare Yilmaz dell’accaduto. Ma Cetin non può fare a meno di Yilmaz, che decide di tornare indietro per aiutare Fekeli.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 30 giugno)

Saniye chiede aiuto a Naciye per la questione del debito che Gaffur ha con Hatip. Behice suggerisce a Mujgan di farsi furba e negoziare a suo vantaggio i termini del divorzio con Yilmaz. Ma lei rifiuta e in preda alla gelosia tenta il suicidio Zuleyha, in prigione, soffre perché lontana dai figli. Dopo una loro visita, perde il controllo e aggredisce una compagna di cella. Hatip va a trovare Sermin, sperando dipotersi godere una serata tranquilla, ma Sermin lo mette alle strette: o divorzia da Naciye o non si vedranno più.

Le anticipazioni dall’1 al 7 luglio