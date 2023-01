“Terra amara”, le anticipazioni: dichiarazione a sorpresa

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 20 gennaio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10) Simona De Gregorio







Yilmaz (Ugur Gunes), ferito durante lo scontro per difendere Gulten (Selin Genc), viene curato in casa da Sabahattin (Turgay Aydin). Demir (Murat Unalmis) chiede perdono a Zuleyha (Hilal Altinbilek) per tutte le cattiverie che le ha fatto. Seher (Ebru Unlu) rivela a Hunkar (Vahide Percin) di essere incinta di Demir. Quest’ultimo, però, confessa alla madre di non poter avere figli poiché è sterile, cosa che Hunkar aveva sempre saputo. Alla tenuta scoppia il caos quando Saniye (Selin Yeninci) viene a sapere che non solo Gaffur (Bulent Polat) l’ha tradita con Seher, ma che lei è rimasta incinta. Così Hunkar, Demir e Zuleyha decidono di mandare via Seher.Cetin (Aras Senol) si dichiara in modo goffo a Gulten, che ne rimane colpita. Intanto Yilmaz si sta riprendendo, ma il suo silenzio preoccupa Mujgan (Melike Ipek Yalova) che si presenta a casa di Sabahattin per chiedergli se ha notizie. Yilmaz, toccato dalla tristezza di Mujgan, le fa recapitare l’abito da sposa e la va a trovare in ospedale. E i due cominciano a pensare ai preparativi per le loro nozze.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 13 gennaio)

Zuleyha si accorge che non è colpa di Gulten se la lettera spedita a Yilmaz non è arrivata a destinazione. Si scusa con la ragazza, che però non la perdona. Cetin e Gulten sembrano nutrire interesse l’uno per l’altra. Ma anche Ercument ha messo gli occhi sulla giovane donna e, facendola cadere in un tranello, la violenta.Fekeli chiede ad Hunkar di incontrarlo e Demir, che ha origliato la conversazione telefonica, si presenta all’appuntamento. Yilmaz scopre che è stata Gulten a scrivere la lettera ai genitori di Mujgan.

Le anticipazioni dal 16 al 20 gennaio