“Terra amara”, le anticipazioni: dopo il matrimonio, la verità…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 27 gennaio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10) Simona De Gregorio







Zuleyha (Hilkal Altinbilek) ha un malore e Hunkar (Vahide Percin) l’accompagna in ospedale. Informato di altri episodi di svenimento, il dottor Sabahattin (Turgay Aydin) si preoccupa per il suo stato di salute e la sottopone a un’analisi del sangue da cui risulta che Zuleyha è incinta. Demir (Murat Unalmis) e Zuleyha sono molto sorpresi e, a casa, tra i due scoppia una lite accesa perché lui è convinto di non poter avere figli. Per scrupolo, si sottopone a test clinici e scopre di non essere sterile. Intanto Mujgan (Melike Ipek Yalova) e Yilmaz (Ugur Gunes) decidono di organizzare il matrimonio “in grande stile” esaudendo il desiderio di Fekeli (Kerem Alisik). Arriva quindi il giorno delle nozze, ma la mente di Yilmaz è ancora scossa dal ritrovamento dei documenti falsi che lui aveva comprato per fuggire con Zuleyha. La mattina dopo la cerimonia il giovane trova un pezzo di lettera bruciata scritta a suo tempo da Zuleyha e così scopre la verità...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 20 gennaio)

Nazire porta a Yilmaz una lettera ritrovata in casa che però è ormai illeggibile poiché ricoperta di vernice. L’uomo la butta non sapendo che era stata scritta da Zuleyha. Seher viene mandata a lavorare dal signor Ekrem. Zuleyha fa pressioni su Demir affinché le riporti il figlio Adnan. Demir propone a Yilmaz di rivendergli, al doppio del prezzo che ha pagato, le quote comprate da Cengaver. Ma Yilmaz pretende il triplo.Mujgan cerca invano di parlare con la madre per invitarla al matrimonio.

Le anticipazioni dal 23 al 27 gennaio