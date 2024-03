“Terra amara”, le anticipazioni: due uomini si contendono Betul

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 marzo al 5 aprile su Canale 5 (dom. ore 14.45 e ore 21.20, giov. ore 21.20) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 30 marzo al 5 aprile

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Betul (Ilayda Cevik) convince Colak (Altan Gordum) a sposarla. Abdulkadir (Erkan Bektas) viene a saperlo e si precipita da Betul, chiedendole di non sposare Colak, ma lei decide di andare avanti con il suo piano: sposare Colak e poi avvelenarlo. Abdulkadir è deciso a rapire Betul, impedendo così il matrimonio. Vahap (Ergun Metin), però, nel tentativo di fermare il fratello, gli spara, ferendolo. Intanto il tentativo di Betul di uccidere Colak fallisce quando l’uomo si accorge che la bevanda è avvelenata. Per punizione, la reclude in casa dove minaccia di farle passare il resto della vita. Abdulkadir, una volta uscito dall’ospedale, chiede al fratello di tornare a lavorare per Colak fingendosi un suo alleato. Nel frattempo, anche Fikret (Furkan Palali) ha un brutto incidente ma grazie all’intervento di Hakan (Ibrahim Celikkol), che gli procura un bravo chirurgo, riesce a sopravvivere.