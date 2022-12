“Terra amara”, le anticipazioni: due vite in grave pericolo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 23 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Zuleyha (Hilal Altinbilek) scopre che è stato Demir (Murat Unalmis) a fare manomettere i freni dell’auto di Yilmaz (Ugur Gunes)e decide di scappare di casa con suo figlio. Con l’intento di raccontargli tutta la verità, va a casa di Yilmaz. Ma arriva Demir che spara alla schiena a Yilmaz. Poi l’uomo scappa via con Adnan (Omer Fethi Canpolat). Intanto Hunkar (Vahide Percin) confessa a Fekeli (Kerem Allisik) di sentirsi in colpa per non aver impedito il matrimonio tra Demir e Zuleyha. Credendo che Yilmaz sia morto e avendo perso suo figlio, Zuleyha decide di scrivere una lettera a Yilmaz dove gli dice la verità sul bimbo. Poi, usando una lametta, cerca di togliersi la vita. Hunkar consulta un medico che le consiglia di ricoverare Zuleyha in un istituto psichiatrico. E con Gaffur (Bulent Polat) e Saniye (Selin Yeninci) organizza di portarla in clinica.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 16 dicembre)

Cengaver, sommerso dai debiti, chiede a Demir di restituirgli il denaro investito nel caseificio ora che la società è sciolta, ma Demir si rifiuta... Seher raggira Nimet e fa in modo che venga licenziata. Zuleyha confessa a Hunkar di aver capito la profondità dei sentimenti di suo marito. Gaffur viene redarguito da Hunkar per aver tentato di disporre del terreno di Gulten a suo piacere. Hunkar prova a convincere Sermin a intentare causa per riottenere la casa, ma senza successo. Intanto Zuleyha e Mujgan hanno un incidente.

Le anticipazioni dal 19 al 23 dicembre