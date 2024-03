“Terra amara”, le anticipazioni: Fikret e Cetin tornano a Cukurova

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 febbraio al 5 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.30 e dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Zuleyha è sempre più preoccupata per le sorti di Fikret (Furkan Palali) e Cetin (Aras Senol) i quali non danno più loro notizie da quando sono arrivati a Beirut. Dopo aver cercato di rintracciarli per vie ufficiali, Zuleyha si rivolge a Hakan (Ibrahim Celikkol). L’uomo si arrabbia perché la donna ha mandato Fikret a fare indagini su di lui a Beirut, ma poi parte per cercarli. Fikret e Cetin, intanto, cercano di raggiungere l’ambasciata, ma Fikret viene ferito. Soccorso da Hakan, viene portato in ospedale. Intanto a Cukurova arrivano notizie della guerra civile e sia Lutfiye (Hulya Darcan) che Zuleyha temono per l’incolumità di Fikret e Cetin. Betul (Ilayda Cevik) cerca un riavvicinamento con sua madre ma Sermin (Sibel Tascioglu) la caccia di casa. Intanto, grazie all’aiuto di Hakan, Fikret e Cetin tornano a Cukurova e Fikret svela a Zuleyha la vera identità di Hakan, dicendo che però gli ha salvato la vita. Zuleyha non lo ascolta, denuncia Hakan che viene arrestato, e chiede scusa ai suoi dipendenti per essere caduta nella trappola dell’uomo che stava per sposare.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 28 febbraio)

Colak si presenta alla villa degli Yaman con una proposta di affari per Zuleyha, ma Mehmet-Hakan lo trova in casa e lo caccia via. Sermin fraintende le intenzioni di Colak, che in realtà non mira a lei ma a sposare sua figlia Betul. Mehmet-Hakan cerca invano di riguadagnare la fiducia di Zuleyha dopo le indiscrezioni sulla sua vera identità da parte di Vahap.Lutfiye è stata nominata vicesindaco e vorrebbe informare il nipote, ma nessuno sa dove si trovi e Zuleyha non ha il coraggio di dirle che si trova in Libano.

Le anticipazioni dal 29 febbraio al 5 marzo