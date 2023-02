“Terra amara”, le anticipazioni: fuga d’amore con complicazioni

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 24 febbraio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10) Simona De Gregorio







Yilmaz (Ugur Gunes) porta in ospedale Zuleyha (Hilal Altinbilek) perché rischia di perdere il bambino. Ma Hunkar (Vahide Percin) e Fekeli (Kerem Alisik) sono convinti che i due giovani stessero fuggendo insieme. Nel frattempo, Hatip (Mehmet Polat) va in carcere e racconta a Demir (Murat Unalmis)della fuga - mai avvenuta - della moglie solo per farlo cedere psicologicamente. Hunkar decide di vendere alcuni terreni, così da pagare Sermin (Sibel Tascioglu) per farle cambiare testimonianza al processo, in modo da scagionare Demir. Yilmaz, intuito l’accordo tra Hunkar e Sermin, si mette alla ricerca della donna. Alla villa degli Yaman, Zuleyha e Saniye (Selin Yeninci) hanno un litigio. Saniye, cade dalle scale e viene portata priva di sensi in ospedale. Yilmaz e Zuleyha parlano in privato di fuggire di nuovo insieme. Zuleyha, però, è accusata ingiustamente di aver spinto Saniye giù dalle scale. Demir, in prigione, conta di uscire, grazie alla ritrattazione di Sermin, che però, inseguita dagli uomini di Hatip, è vittima di un incidente e finisce in coma...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 febbraio)

Demir, che rischia molti anni di prigione, chiede scusa a Zuleyha per tutto il male che le ha fatto. Hunkar, una volta tornata alla villa con Zuleyha, chiede a Saniye di non perdere d’occhio Zuleyha. E minaccia Sermin per farle ritrattare le accuse contro Demir.Yilmaz picchia Salim e si fa consegnare le foto usate per ricattare il padre di Mujgan. Scopre così che l’uomo ricatta anche altre persone. Fekeli si rifiuta di credere a Hunkar riguardo una possibile fuga di Yilmaz e Zuleyha, pur rimanendo dubbioso.

Le anticipazioni dal 20 al 24 febbraio