“Terra amara”, le anticipazioni: Gaffur ingannato da Hatip

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 24 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.30) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Quello che Fekeli (Kerem Alisik) temeva fortemente, accade: Hatip (Mehmet Polat) rivela a Demir (Murat Unalmis) che Hunkar (Vahide Percin) ha venduto a Fekeli i loro terreni. Nel frattempo, Saniye (Selin Yeninci), che si è recata alle baracche per consegnare gli abiti per la cerimonia di circoncisione dei bambini del villaggio, si imbatte in una bimba, la cui madre è malata e ha bisogno di riposare. Così Saniye decide di portarla con sé alla tenuta fino al giorno seguente, e questo scatena il suo fortissimo desiderio di maternità. Arriva quindi il giorno della cerimonia di circoncisione organizzata dagli Yaman. Ai braccianti viene servito del pollo che Gaffur (Bulent Polat) ha comprato da Hatip. Improvvisamente, chiunque abbia mangiato il pollo si sente talmente male da aver bisogno di cure mediche immediate. La reputazione della famiglia Yaman sembra essere compromessa per sempre. Demir si scaglia contro Gaffur, picchiandolo brutalmente. Allora l’uomo lo porta da Hatip, che dà la colpa a uno dei suoi uomini...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 17 marzo)

Yilmaz si precipita in ritardo al luogo dell’appuntamento con Zuleyha, ma non la trova. Gulten si offre di andare a indagare perché Yilmaz non si sia presentato all’appuntamento con Zuleyha e chiede informazioni a Cetin, ma le sue ricerche non danno frutti.Behice ha messo gli occhi su Fekeli. Saniye non parla con Gulten, la accusa di aver chiesto a Zuleyha di farla tornare alla tenuta. Sermin ha deciso di andarsene da Adana ma, una volta in banca, scopre che il suo conto è bloccato e desiste dal proposito.

Le anticipazioni dal 20 al 24 marzo