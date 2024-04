“Terra amara”, le anticipazioni: Hakan al centro del mirino

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 28 aprile e il 2 maggio su Canale 5 (dom. ore 14.30, ven. ore 21.20) Simona De Gregorio







Le anticipazioni del 28 aprile e del 2 maggio

Hakan (Ibrahim Celikkol), dopo essere scampato all’attentato di Hamran, teme che l’uomo possa compiere una rappresaglia contro la sua famiglia, così convince Zuleyha (Hilal Altinbilek) ad andare in vacanza. Ma la donna si accorge che il marito ha un comportamento strano e lo segue. Scopre così che Hakan ha ancora contatti con Abdulkadir (Erkan Bektas). Di fronte alle bugie di Hakan, Zuleyha decide di lasciare l’hotel. Intanto Sermin (Sibel Tascioglu) e Betul (Ilayda Cevik) vivono a casa di Vahap (Ergun Metin) che ha dato loro ospitalità, ma tratta le due donne come serve. Zuleyha nel frattempo si rifiuta di parlare con Hakan. Ma grazie a Fikret (Furkan Palali), lui la convince a tornare a casa promettendole di risolvere la situazione. Quindi Hakan e Abdulkadir rintracciano Hamran e Hakan cerca di spiegargli di non avere niente a che fare con la morte di suo padre, ma...