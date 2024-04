“Terra amara”, le anticipazioni: Hakan e Zuleyha presto a nozze

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 7 aprile su Canale 5 alle ore 14.30 Simona De Gregorio







Le anticipazioni del 7 aprile

Abdulkadir (Erkan Bektas), accecato dalla rabbia perché Betul (Ilayda Cevik) ha sposato Colak (Altan Gordum), ha uno scontro violento con lei. Di conseguenza, Vahap (Ergun Metin) caccia Betul e Sermin (Sibel Tascioglu) da casa per conto del fratello. Zuleyha (Hilal Altinbilek) offre loro ospitalità, pur non fidandosi delle due, nonostante le abbiano giurato lealtà. Intanto lei e Hakan (Ibrahim Celikkol) comunicano a Lutfiye (Hulya Darcan) la decisione di sposarsi. Fikret (Furkan Palali) invita a cena Zuleyha per chiederle di sposarlo, ma quando sta per farle la proposta scopre che lei e Hakan hanno deciso di andare a nozze. Alla villa arriva un uomo che scongiura Zuleyha di salvare la moglie che rischia di morire per le complicazioni del parto. Ma per arrivare al villaggio dove vivono, c’è solo un ponte sospeso. Zuleyha chiama il medico che si offre di accompagnarla...