“Terra amara”, le anticipazioni: Hakan si dichiara a Zuleyha

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 gennaio al 2 febbraio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10, gio. e dom. ore 21.20)







Hakan (Ibrahim Celikkol) dichiara il suo amore a Zuleyha (Hilal Altinbilek), che è confusa sui suoi sentimenti. Nel frattempo, però, il piccolo Adnan (Omer Fethi Canpolat) si allontana dalla tenuta, ma Hakan riesce a ritrovarlo. La gratitudine di Zuleyha nei suoi confronti, tuttavia, alimenta la gelosia di Fikret (Furkan Palali). Sul giornale esce un articolo accompagnato da una fotografia che mostra Fikret e Betul (Ilayda Cevik) all’interno dello stesso albergo. La notizia di una relazione clandestina tra i due fa il giro di Cukurova e Sermin (Sibel Tascioglu) tenta di convincere Fikret a sposare Betul per non rovinare la reputazione di entrambe le famiglie. Ma lui confessa di essere innamorato di Zuleyha e che non intende farlo. Come se non bastasse, Lutfiye (Hulya Darcan) riceve una telefonata anonima che le rivela che Fekeli (Kerem Alisik) non è morto di infarto ma è stato ucciso da Abdulkadir (Erkan Bektas). Nel frattempo, alla villa fervono i preparativi per la proposta di fidanzamento di Fikret a Betul, ma quando arriva il momento, di lui non c’è traccia.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 26 gennaio)

Hakan chiede ad Abdulkadir di consegnargli la pistola con cui Zuleyha ha sparato a Umit. Ma l’uomo si rifiuta. Sermin accusa Betul di non essere riuscita a migliorare la loro situazione economica. Fikret fa pace con Zuleyha ma rimane interdetto vedendola ballare con Hakan. Zuleyha ha ceduto le quote a Hakan, ma Fikret non si fida del suo nuovo socio. Betul va dal procuratore a riferire ciò che ha sentito dire da Zuleyha. Gaffur avvisa Zuleyha che è stata ritrovata la pistola. Arriva la notizia del ritrovamento di Demir.

Le anticipazioni dal 27 gennaio al 2 febbraio