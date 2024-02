“Terra amara”, le anticipazioni: Hakan verrà smascherato?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 22 febbraio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.30 e dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







Sermin (Sibel Tascioglu) è in ristrettezze tali da dover chiedere aiuto a Fusun (Yeliz Dogramacilar). Pensa però che Fusun possa essere una rivale nel recare conforto al ricco e potente Colak (Altan Gordum), affranto dall’aver causato il suicidio del figlio. Il ragazzo, pur di compiacere il padre, aveva rapito Zuleyha (Hilal Altinbilek) ma Hakan (Ibrahim Celikkol), riuscendo a salvarla, è rientrato nella vita di lei. Fikret (Furkan Palali) confessa il proprio amore a Zuleyha, ma la donna non sa come reagire. Colak, dopo aver scoperto cosa è successo tra Betul (Ilayda Cevik) e gli Yaman, chiede a Vahap (Ergun Metin) di portare Betul da lui per poterle fare una proposta. Zuleyha scopre che il ladro che si era introdotto a villa Yaman, altri non era che Vahap. Sconvolta, riferisce l’accaduto ad Hakan che picchia Vahap. Quest’ultimo, umiliato, inizia a gridare che il vero nome di Mehmet Kara è Hakan Gumusoglu. In città, sapendolo pazzo, nessuno gli crede. Nessuno tranne Betul che capisce che sta per perdere la sua arma di ricatto, cioè la foto che testimonia che Mehmet è Hakan...

Hasmet Colak, uno degli storici signori di Cukurova, è uscito di prigione e vuole farsi restituire i terreni di sua proprietà di cui Demir si è appropriato indebitamente. Saniye e Gulten stanno rientrando alla villa, quando al furgone si fora una gomma. Le due donne scendono dall’auto, vengono investite da Ozhan e Colak e muoiono. Zuleyha, sospettando che Hakan abbia a che fare con la morte di Fekeli, manda a monte le nozze. Abdulkadir affitta a Sermin e Betul la piccola villa suscitando lo sdegno di Lutfiye e Zuleyha.

