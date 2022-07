“Terra amara”, le anticipazioni: Hunkar è messa alle strette

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.45) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 18 al 22 luglio

Sospetti e veleni girano intorno alla gravidanza di Zuleyha (Hilal Altinbilek) e molti cominciano a credere che il padre non sia Demir (Murat Unalmis). Nel frattempo, Hunkar (Vahide Percin) sta facendo il possibile perché Yilmaz (Ugur Gunes) venga condannato, ostacolando la sua richiesta di ricorso in appello, con la quale potrebbe uscire dal carcere. E la donna brucia tutte le lettere che Zuleyha le aveva chiesto in inviare in prigione. Intanto alla villa arriva un mobile giradischi, regalo per Zuleyha da parte di Demir. L’invidia suscitata da questo gesto plateale porta Sermin (Sibel Tascioglu) a procurarsi un preparato di erbe usato per abortire. Sermin è intenzionata a darlo a Zuleyha e lo aggiunge a un crème caramel, che però viene mangiato da un ignaro dottor Sabahattin (Turgay Aydın). Il medico si sente male e viene portato in ospedale da Demir e Zuleyha. Intanto, Yilmaz, che è riuscito a evadere dal carcere, raggiunge la tenuta e punta un coltello alla gola di Hunkar, minacciando di ucciderla se non gli dice dov’è Zuleyha.