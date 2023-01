“Terra amara”, le anticipazioni: Hunkar viene smascherata

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10) Simona De Gregorio







Zuleyha (Hilal Altinbilek), accompagnata da Sermin (Sibel Tascioglu), va di nascosto ad abortire. Demir (Murat Unalmis), di ritorno da Istanbul dove ha scoperto di non essere sterile, va alla villa per condividere la sua gioia con Zuleyha ma la donna non c’è. Hunkar (Vahide Percin) intuisce quello che Zuleyha sta per fare e riesce a fermarla. Demir brucia la casa di Sermin per vendicarsi dell’accaduto. Yilmaz (Ugur Gunes) sequestra Hunkar e le chiede delucidazioni sul frammento della lettera scritta di Zuleyha. Quando capisce che la ragazza si è sposata con Demir solo per salvargli la vita perché ricattata da Hunkar, non riesce a trattenersi e punta la pistola contro la donna. Sopraggiunge quindi Fekeli (Kerem Alisik), che cerca invano di calmarlo, ma, nel trambusto, Yilmaz spara e lo colpisce. Cengaver casualmente viene a sapere che Hatip (Mehmet Polat) ha detto a Demir che è stato lui a denunciarlo alle autorità. A questo punto Cengaver (Kadim Yasar) affronta Hatip e, durante una discussione, questo gli spara.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 27 gennaio)

Yilmaz è molto turbato dopo aver appreso la notizia della gravidanza di Zuleyha e non riesce ancora a placare il rancore che nutre nei confronti di Demir. Hunkar partecipa alle nozze di Yilmaz e Mujgan, dando un chiaro segno di pace tra le due famiglie. Gaffur prova in tutti i modi a ricucire il rapporto con Saniye che però è molto delusa e amareggiata per il suo tradimento. Demir continua ad accusare Zuleyha di essere incinta di Yilmaz e non accetta il fatto che la donna lo abbia sposato solo per salvare Yilmaz.

Le anticipazioni dal 30 gennaio al 3 febbraio