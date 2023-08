“Terra amara”, le anticipazioni: il folle gesto di Mujgan

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 agosto al 1 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15) Simona De Gregorio







Zuleyha (Hilal Altinbilek) confessa a Demir (Murat Unalmis) di essere innamorata di Yilmaz (Ugur Gunes). L’uomo si mostra molto comprensivo nei confronti della moglie. Zuleyha lo racconta a Yilmaz, che non crede nella buona fede di Demir e convince Zuleyha a mettere in atto la loro fuga. Mujgan (Melike Ipek Yalova) è distrutta: Yilmaz non le permette di vedere il figlio. Disperata, decide di rivolgersi a Zuleyha che, colpita dalla sofferenza di Mujgan, rapisce il bimbo e lo porta alla madre per un breve saluto. Mujgan però tenta di scappare con il figlio. Entrambi cadono in un fiume in piena e vengono trascinati via dalla corrente. Zuleyha li salva prontamente, ma uno degli uomini di Demir la vede e lo va a riferire al marito e così Zuleyha scopre che la fa seguire. Quando Yilmaz viene a sapere che la vita di suo figlio è stata messa in pericolo da Mujgan, la minaccia, ma Zuleyha interviene in difesa della dottoressa. Yilmaz e Fekeli (Kerem Alisik) decidono che è meglio far tornare Mujgan e Behice (Esra Demancioglu) alla villa, così da poterle controllare, ed evitare altri pericolosi comportamenti, fino al divorzio

Il riassunto della scorsa settimana (dal 19 al 25 agosto)

Yilmaz discute in modo acceso con Zuleyha. La donna crede che lui abbia tradito l’impegno di non avere più rapporti con la moglie. Ma Yilmaz nega. Zuleyha decide di prendere in mano le redini della tenuta e promette ai braccianti che proseguirà il lavoro come erede della defunta Hunkar. Gaffur, sconvolto e consolato da Uzum, pensando di trasferirsi in Gemania, si reca alla visita per essere dichiarato abile al lavoro in quel Paese. Fekeli, ancora sconvolto per la morte dell’amata Hunkar, consegna una lettera all’amico Turan.

Le anticipazioni dal 26 agosto al 1 settembre