“Terra amara”, le anticipazioni: il gran finale è arrivato

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda l'8 giugno su Canale 5 (sab. ore 21.20) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dell'8 giugno

Dopo tanti intrighi, momenti di emozione e commozione e colpi di scena, è arrivato il momento di congedarsi dalla soap fenomeno di Canale 5. Con una puntata che si preannuncia densa di suspense. La giustizia trionfa a Cukurova: Betul (Ilayda Cevik), Abdulkadir (Erkan Metin) e Colak (Altan Gordum) vengono condannati al carcere a vita. A villa Yaman, fervono i preparativi per il matrimonio di Fikret (Furkan Palali) e Zeynep (Umit Beste Kargin). Tutti gli abitanti di Cukurova sono felici di questa occasione speciale. Durante la festa, anche Gaffur (Bulent Polat) e Gulsum (Aysegul Akdemir) decidono di sposarsi e finalmente pure Cevriye (Irmak Aydin) riceve una proposta di matrimonio. I festeggiamenti però vengono interrotti da Vahap (Ergun Metin), che minaccia di farsi esplodere con una bomba tra gli invitati a meno che le autorità non liberino Abdulkadir. Tutti gli invitati, compresa Zuleyha e i figli, rischiano la vita. Ma qualcuno si accorge che la bomba è finta. Così le autorità portano via il criminale e la festa può proseguire. Ma c’è ancora una sorpresa...

Sul tappeto rosso

In Terra amara l’abbiamo vista nei panni di Sermin, un personaggio intrigante perché, nonostante i propositi di vendetta e azioni alquanto perfide, è capace anche di gesti teneri e dolci. Un ruolo che ha valso a Sibel Tascioglu grande popolarità. E ora l’attrice è impegnata in una nuova serie, che sta riscuotendo grande successo in Turchia, One Love, che ha presentato con il resto del cast al Festival di Cannes.