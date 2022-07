“Terra amara”, le anticipazioni: il matrimonio parte malissimo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'11 al 15 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.45) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dall'11 al 15 luglio

Dopo che Yilmaz (Ugur Gunes) è riuscito a scampare all’arresto, Zuleyha (Hilal Altinbilek) si convince a sposare Demir (Murat Unalmis). Ma quando l’uomo viene a sapere che Zuleyha e Yilmaz non sono affatto fratello e sorella, bensì due innamorati innamoratissimi, è accecato dalla gelosia nei confronti del rivale e teme di perdere la moglie. A questo punto Hunkar (Vahide Percin), vedendo il figlio così agitato, ha qualche rimorso per aver incoraggiato le nozze. Ad aggiungere fuoco alla già infinita rabbia di Demir arriva la notizia che Yilmaz si è alleato con il suo più acerrimo nemico Fekeli (Kerem Alisik). Intanto Zuleyha, dopo aver scoperto che Yilmaz non è morto, prende una decisione che porterà scompiglio nella fattoria dei Yaman…