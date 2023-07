“Terra amara”, le anticipazioni: il nipote ritrovato

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 28 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Cetin (Aras Senol) è insospettito dall’arrivo dalla Germania di Fikret (Furkan Palali), presunto nipote di Fekeli (Kerem Alisik) e unico suo parente in vita, perché presume possa essere un impostore a caccia di eredità. Fekeli, però, trascinato dall’entusiasmo per il nipote ritrovato, crede nella sua buona fede. Il procuratore sa che Mujgan (Melike Ipek Yalova) ha sparato a Zuleyha (Hilal Altinbilek) e convoca le due donne per interrogarle, ma Zuleyha dichiara di aver tentato il suicidio, facendo crollare le accuse contro Mujgan. Demir (Murat Unalmis) si presenta alla tenuta accompagnato dai gendarmi per riprendersi Zuleyha e i bambini. Fekeli conforta Hunkar (Vahide Percin), consumata dai sensi di colpa verso Zuleyha e Yilmaz (Ugur Gunes), e delusa dal comportamento di Demir, che si è rifugiato da Sevda (Nazan Kesal), dopo aver detto a tutti che la considera una seconda madre. Fekeli chiede a Hunkar di dare una seconda chance al loro amore e lei accetta. Mujgan è convinta che Zuleyha trami qualcosa...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 21 luglio)

Fekeli cerca di convincere Yilmaz che Mujgan non avrebbe mai tentato di uccidere Zuleyha. Poi si imbatte in Fikret, figlio di suo fratello Musa, che era andato via da Cukurova alla tenera età di quattro anni, e lo persuade a stabilirsi da lui. Demir dichiara che Sevda è stata l’amante del padre e che per lui è una seconda madre. Hunkar assiste attonita alla scena e disconosce il figlio. Sevda convince però Demir a cercare di riconciliarsi con Hunkar, la quale, in uno scatto d’ira, dà via tutti i vestiti del figlio.

Le anticipazioni dal 22 al 28 luglio