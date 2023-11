“Terra amara”, le anticipazioni: il piano di fuga di Fikret e Mujgan

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 novembre al 1° dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Sermin (Sibel Tascioglu) crede che Sevda (Nazan Kirilmis) e Umit (Hande Soral) si conoscano da molto tempo, ma non riesce ancora a spiegarsi il motivo. Sul momento, Lutfiye (Hulya Darcan) non sembra interessata a questa rivelazione, ma successivamente va in ospedale a parlare con la dottoressa per cercare di capire cosa nasconde. Fikret (Furkan Palali) chiede un incontro a Zuleyha (Hilal Altinbilek) per discutere di una possibilità di pace tra lui e Demir (Murat Unalmis), ma l’incontro è un tranello. Umit e Fikret, infatti, hanno un piano: fotografare la donna con Fikret e poi mandare le foto a Demir per distruggere la sua famiglia. Il piano viene sventato da Fekeli (Kerem Alisik) che, avvisato da Sevda, ferma Umit e bandisce Fikret da Cukurova. Mujgan (Melike Ipek Yalova) convince Fikret a trasferirsi con lei in Germania. Fikret si reca quindi da Umit per fare le valigie in vista della partenza con Mujgan. Umit, sconvolta, si sente bisognosa del sostegno di Fikret e cerca di trattenerlo, ma facendolo cade dalle scale e perde i sensi. Fikret fugge e Umit viene trovata da Sermin e portata in ospedale in coma.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 24 novembre)

Rasit e Fadik si sposano ma la cerimonia viene interrotta da una donna che sostiene di essere la vera moglie di Rasit. Fekeli, saputo che non è stato il nipote a causare l’incidente di Zuleyha che le ha fatto perdere il bambino, va da lui a scusarsi per averlo denunciato. Sermin si impossessa di una lettera dell’ex marito indirizzata a Umit. Demir e Zuleyha accolgono nuovamente Gaffur alla villa, ma Gulten vuole assicurarsi che Saniye sia d’accordo. Lutfiye confessa a Fekeli che Sevda conosce la vera identità di Umit.

Le anticipazioni dal 25 novembre al 1° dicembre