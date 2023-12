“Terra amara”, le anticipazioni: il piano di vendetta di Hakan

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 29 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Zuleyha (Hilal Altinbilek) confessa a Fekeli (Kerem Alisik) e Fikret (Furkan Palali) di aver sparato a Umit (Hande Soral) ma, quando i tre giungono sul luogo dell’accaduto, non trovano né il corpo di Umit né la pistola di Zuleyha e credono che la donna sia ancora viva e in fuga. In realtà il corpo di Umit insieme alla pistola di Zuleyha sono stati presi da Abdulkadir (Erkan Bekta) e Hakan (İbrahim Celikkol) che intendono sfruttare la situazione per tenere sotto ricatto Zuleyha. Hakan, sotto le mentite spoglie di Mehmet Kara, incontra Zuleyha nel suo ufficio. Non è disposto a rivendere le azioni dell’azienda Yaman che ha comprato, perché il suo intento è quello di investire in Cukurova e, approfittando della misteriosa assenza di Demir (Murat Unalmis), pensa al controllo dell’intera azienda e del cuore di Zuleyha. Fekeli sospetta di Hakan e lo invita a cenare al Circolo con lui, Zuleyha, Betul (layda Cevik) e Fikret. Hakan ne approfitta per manomettere i freni dell’auto di Fekeli in modo da causarne un incidente e la morte. Durante la cena, però, scopre da Sermin (Sibel Tascioglu) che non è stato Fekeli a causare l’incidente in cui è morto il fratello e rinuncia al piano.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 22 dicembre)

Demir indaga sul rapimento della piccola Leyla, convinto che possa essere opera di Hakan Gusumoglu, un vecchio socio di Demir, deluso per essere stato abbandonato nel momento del bisogno. Dopo un’estenuante ricerca, il rapitore di Leyla fa ritrovare la bambina sana e salva. Demir è preoccupato di ciò che può fare il suo nuovo nemico Hakan alla sua famiglia. Ma quando torna a casa per portare via Zuleyha e i bambini, la villa viene assaltata da un gruppo di uomini armati. E Demir scompare nel nulla. Sarà stato rapito?

Le anticipazioni dal 23 al 29 dicembre