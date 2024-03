“Terra amara”, le anticipazioni: il piano diabolico di Betul

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda del 22 marzo su Canale 5 (ven. ore 21.20) Simona De Gregorio







Le anticipazioni del 22 marzo

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

La villa è stata pignorata e un giornalista, chiamato da Sermin (Sibel Tascioglu) e Betul (Ilayda Cevik), è già a caccia dello scoop. Intanto, Zuleyha (Hilal Altinbilek) è sicura di poter ripagare il debito tramite la vendita dei gioielli che ha affidato a Gaffur (Bulent Polat), ma dopo molte ore, non ha notizie. Non potendo rientrare alla villa, Zuleyha decide di portare tutta la famiglia, braccianti compresi, in un hotel dove passare la notte. Betul lascia la casa di Colak (Altan Gordum), dicendosi stanca di essere additata come sua amante. Così facendo, vorrebbe che Colak la chiedesse in sposa, in modo da poter avere la sua eredità. Ma le cose non andranno come aveva previsto...