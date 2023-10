“Terra amara”, le anticipazioni: il segreto di Fikret

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 ottobre al 3 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 14.30) Simona De Gregorio







Fekeli (Kerem Alisik) apprende la tragica storia di Fikret (Furkan Palali) e di sua madre e scopre che il giovane ha intenzione di vendicarsi su Demir (Murat Unalmis). Per farlo, Fikret ha anche scritto una lettera anonima indirizzata al fratello, che viene trovata da Sevda (Nazan Kirilmis). All’interno sono elencate tutte le vergognose azioni commesse da Adnan Yaman, tra cui il fatto di avere violentato una donna e ripudiato il figlio illegittimo. Fikret dice a Mujgan (Melike Ipek Yalova) di amarla ma di non poterla rendere felice per motivi legati al suo passato. Demir, sollecitato da Umit (Hande Soral) a proposito del suo infelice matrimonio con Zuleyha (Hilal Altinbilek), le annuncia che chiederà il divorzio. Zuleyha vede Fikret nei pressi della loro azienda e lo segue in auto. Lo affronta ma nel frattempo un ladro le ruba l’automobile e lei rimane isolata. Tutti sono preoccupati per il ritardo di Zuleyha e, nel tentativo di rintracciare Demir, scoprono che non è ad Ankara come aveva detto.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 27 ottobre)

Fekeli affronta Fikret, chiedendogli il motivo della sua ossessione per gli Yaman. Fikret non riesce più a trattenersi e gli rivela il suo segreto: il suo vero padre è Adnan Yaman.Mujgan e Umit decidono di mettere da parte i loro dissapori professionali e cenano insieme. Scoprono così di avere molto in comune. Demir decide di fare una dichiarazione pubblica sui giornali, per denunciare le pesanti calunnie anonime mosse contro suo padre. Fikret racconta a Umit del sabotaggio al caseificio Yaman.

