“Terra amara”, le anticipazioni: il tentativo di fuga fallisce

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 15 settembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 14.30) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Yilmaz (Ugur Gunes) preparano la loro fuga. Cogliendo l’occasione della cerimonia di celebrazione della morte di Hunkar (Vahide Percin), Zuleyha scioglie un potente sonnifero nella bevanda che lei stessa prepara e che tutti bevono. Durante la notte, mentre tutti dormono sotto l’effetto del sonnifero, Yilmaz e Zuleyha fuggono con i bambini. Ma vengono fermati dalla polizia e sono costretti a tornare a casa. Demir capisce quanto controproducente sia stato il suo comportamento e concede a Zuleyha il divorzio. Mujgan (Melike Ipek Yalova) è più reticente, ma anche lei divorzierà da Yilmaz. Alla luce di questo, Behice (Esra Dermancioglu) vuole che Fekeli (Kerem Alisik) garantisca la sicurezza economica della nipote. Fekeli si infuria e assicura a Behice che mai farà mancare il suo sostegno. Yilmaz e Zuleyha sognano dopo il matrimonio di abitare in una bellissima villa. Tutto cambia però quando Yilmaz è chiamato da Nazire (Teksin Pircanli) perché Kerem Alì si è fatto male: Yilmaz per raggiungere il figlio ha un terribile incidente d’auto. Intanto Saniye (Selin Yeninci) mostra apertamente la sua insofferenza per Sevda (Nazan Kesal).

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 all’8 settembre)

Rasit sembra scomparso e nemmeno la sua amata Fadik sa dove sia finito. Quando finalmente si ritrovano, lo stesso Rasit spiega a Fadik che è stato licenziato. Saniye e Fadik cercano invano di difendere Rasit dall’accusa di aver rubato un anello di Sevda, spiegando a Demir e Zuleyha l’accaduto. Demir e Yilmaz si stringono la mano in segno di pace, intenzionati a porre finalmente termine alle ostilità. Mujgan si ostina a mantenere un atteggiamento freddo nei confronti di Yilmaz, ma Fekeli risolve la situazione.

Le anticipazioni dal 10 al 15 settembre