“Terra amara”, le anticipazioni: il trionfo della giustizia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 24 maggio su Canale 5 (ven. ore 21.20)







Le anticipazioni del 24 maggio

Dopo la proposta di Fikret (Furkan Palali) a Zeynep (Umit Beste Kargin) i due annunciano pubblicamente il loro matrimonio. Abdulkadir (Erkan Bektas), Betul (Ilayda Cevik) e Vahap (Ergun Metin) giungono al confine con la Siria, ma Vahap viene fermato alla frontiera poiché in possesso di un passaporto in cui è riportato il nome di un ricercato. L’uomo, però, riesce a fuggire e a ritornare a Cukurova dove viene scoperto da Colak (Altan Gordum), il quale minaccia di consegnarlo ai gendarmi. Quando Betul giunge ad Aleppo chiama Fusun (Yeliz Dogramacilar) e le fornisce il proprio numero di telefono di modo che Sermin (Sibel Tascioglu) possa contattarla, ma lei lo consegna a Zuleyha (Hilal Altinbilek). Fikret risale all’indirizzo dei fuggiaschi e organizza una spedizione alla volta di Aleppo con Zuleyha. I due sono decisi a trovare Betul e Abdulkadir per consegnarli alla giustizia. Trovata la casa in cui abitano, riescono a catturarli e a riportarli in Turchia dove vengono arrestati e assicurati alla giustizia. Vahap viene a sapere che il fratello è rientrato a Cukurova ed è stato arrestato. Durante un colloquio in carcere, Vahap promette ad Abdulkadir che Fikret pagherà per ciò che ha fatto.

Un uomo innamorato

Nella soap turca Gaffur non è stato fortunatissimo in amore. In compenso lo è l’attore che lo interpreta, Bulent Polat. Nel 2015, Polat ha unito il proprio destino a quello di Duygu Polat una donna che svolge la professione di insegnante di inglese. Da questo amore sono nati due figli: Doga, di sette anni, e Dogu, nato nel 2022. E nonostante il lavoro lo allontani spesso dalla famiglia, Bulent trascorre più tempo possibile con loro.