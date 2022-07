“Terra amara”, le anticipazioni: in fuga per la vita

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 4 all'8 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.45) Simona De Gregorio







Le anticipazioni della settimana dal 4 all'8 luglio

Al via la soap turca che già dalle prime puntate ci riserva momenti di tensione. Zuleyha (Hilal Altinbilek) è felice al fianco del fidanzato Yilmaz (Ugur Gunes), un umile meccanico con cui intende presto sposarsi. Ma il fratello, per ripagare i debiti di gioco, la “vende” al potete Naci (Muharrem Bayrak), un uomo violento che attira la ragazza a casa sua e cerca di abusare di lei. Fortunatamente irrompe Yilmaz che accoltella a morte Nasih durante uno scontro fisico. A questo punto, Yilmaz non ha altra scelta se non quella di lasciare Istanbul e Zuleyha decide di seguirlo. Insieme prenderanno un treno che li porterà lontano da casa.