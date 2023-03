“Terra amara”, le anticipazioni: in ginocchio da te

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 25 al 31 marzo su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. ore 14.30) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Cetin (Aras Senol) dichiara a Gulten (Selin Genc) che vuole chiedere la sua mano, ma la ragazza è restia e a nulla servono le rassicurazioni di Cetin. Mujgan (Melike Ipek Yalova) parla con Fekeli (Kerem Alisik) dei dubbi che ha sul suo matrimonio con Yilmaz (Ugur Gunes) e li confessa anche a Behice (Esra Dermancioglu), che rassicura la nipote e la sprona a combattere per l’amore di Yilmaz. Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Demir (Murat Unalmis) si recano all’ospedale per l’inaugurazione del nuovo reparto pediatrico che porta il nome di Zuleyha. Fekeli e Hunkar (Vahide Percin) hanno organizzato una cena tra le famiglie per costringere Demir e Yilmaz a trattare una tregua e fermare le ostilità, per il bene e la sicurezza dei loro figli e delle loro mogli. Ma la tensione è palpabile e, dopo un breve scambio di convenevoli, Demir chiarisce che è disposto a mettere fine all’inimicizia che li lega a patto che gli vengano restituite le sue terre. A queste parole Yilmaz esplode, ricordando a Demir tutti i torti subiti per mano sua. Behice, davanti a questa scena, suggerisce a Mujgan di lasciare il marito e andarsene con il bambino, perché ritiene che Yilmaz sia ancora innamorato di Zuleyha.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 marzo)

Fekeli chiede un tempestivo incontro ad Hunkar per discutere delle terre che ha acquistato da lei.Vorrebbe restituirgliele in modo da evitare che Demir, una volta scoperto della vendita, possa iniziare una guerra contro di lui e contro Yilmaz. Yilmaz confida a Mujgan la vera storia di Zuleyha, facendole leggere la lettera che l’amata gli aveva scritto. Mujgan è sconvolta e, non sapendo come reagire, decide di scappare via. Intanto il perfido Hatip fa di tutto per screditare la famiglia Yaman.

Le anticipazioni dal 25 al 31 marzo