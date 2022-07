“Terra amara”, le anticipazioni: la cieca rabbia di Demir

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’1 al 5 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 15.45) Simona De Gregorio







Demir (Murat Hunalmis) ha sparato a Yilmaz (Ugur Gunes) ma non sa se è sopravvissuto. Confessa il misfatto a Hunkar (Vahide Percin) e affida a Gaffur (Bulent Polat) la ricerca del cadavere: questo scopre che il giovane è ancora vivo. Intanto Fekeli (Furkan Palali) arriva a Cukurova per regolare i vecchi conti con gli Yaman. Yilmaz, nel frattempo, è stato portato in salvo da Fekeli che lo considera come un figlio. E, quando si risveglia dopo giorni di febbre alta, per caso vede sul giornale la foto di Zuleyha (Hilal Altınbilek): vuole sapere se la sua amata è stata costretta oppure se ha scelto liberamente di sposare Demir. Gulten (Selin Genç), sempre più innamorata di Yilmaz, soffre all’idea che lui ami ancora Zuleyha e cerca di convincerlo a dimenticarla. Intanto Demir propone di cercare Yilmaz nei villaggi vicini e, dopo aver trovato la giacca del ragazzo, dà fuoco alle abitazioni dei contadini. Hunkar redarguisce i contadini per aver nascosto Yilmaz. Intanto la voce che sia stato il figlio a causare l’incendio si diffonde, ma Hunkar riesce a tenere Zuleyha all’oscuro di tutto.

Nel carcere scoppia un incendio e sembra che Yilmaz abbia perso la vita. In realtà è vivo e, grazie all’amnistia, ottiene la libertà. Demir sa che Yilmaz andrà a Cukurova per riprendersi Zuleyha e parte per anticiparlo. Intanto Saniye e Sermin introducono un serpente velenoso nella sua stanza con l’intento di farle perdere il bambino. Zuleyha alla vista del serpente corre via e cade dalle scale. E a causa del trauma partorisce prematuramente Adnan.

