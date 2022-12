“Terra amara”, le anticipazioni: la disperazione di Zuleyha

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 al 30 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio







Yilmaz (Ugur Gunes) cerca di scoprire dove sia andata Mujgan (Melike Ipek Yalova) e capisce che la donna è a Istanbul, in partenza per l’America. Decide così di raggiungerla subito, con la speranza di farle cambiare idea. Una volta trovata, le racconta la storia del suo passato spiegandole per quale motivo non potrà mai perdonare le azioni di Demir (Murat Unalmis). Intanto Fekeli (Kerem Alisik) si reca in caserma per rilasciare una deposizione a favore di Demir. Zuleyha (Hilal Altinbilek), rinchiusa nell’ospedale psichiatrico, è sempre più disperata. Demir viene rilasciato e tornato alla villa scopre cosa è successo a Zuleyha. Scosso dalla notizia, è deciso a riportare Zuleyha a casa. Hunkar (Vahide Percin) si rifiuta di dirgli in quale ospedale ha portato la ragazza. Ma Seher (Ebru Unlu) rivela a Demir dove si trova Zuleyha. Fekeli porta Hunkar nel posto dove, quando era ragazzo, si struggeva per lei. La serata, a causa del maltempo, rischia di finire in tragedia. Ma, giunti in un rifugio sicuro, tra i due c’è un ritorno di fiamma...

Gulten, convinta dal fratello della morte di Yilmaz, si dispera fino a quando Hunkar li convoca e racconta la verità. Yilmaz riesce ad alzarsi dal letto dopo l’incidente e si chiede perché Zuleyha sia andata da lui proprio il giorno del suo fidanzamento. Fekeli invita Yilmaz a chiarire quali siano i suoi veri sentimenti per Mujgan. Demir viene arrestato per il presunto omicidio di Yilmaz e Cengaver decide di andare a trovarlo. Figen è a Cukurova per portare via Mujgan, data la situazione di pericolo in cui si trova.

