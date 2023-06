“Terra amara”, le anticipazioni: la folle gelosia di Demir

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 9 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15) Simona De Gregorio







Mujgan (Melike Ipek Yalova) ha spedito a Demir (Murat Unalmis) un filmino come prova degli incontri segreti tra Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Yilmaz (Ugur Gunes). Dopo alcuni giorni di attesa, finalmente è arrivato il nuovo proiettore dalla Germania. Hunkar (Vahide Percin) e Demir si siedono nello studio per godersi quelle che credono essere delle riprese di alcune partite di calcio. Ma il filmato è scioccante: si vedono Zuleyha e Yilmaz in atteggiamenti intimi. Demir, livido di rabbia, impugna la pistola, carica la moglie in auto e la porta via. Mujgan, che ha assistito alla scena, viene pervasa dai sensi di colpa pensando alle drammatiche conseguenze della sua gelosia... Hunkar e Fekeli (Kerem Alisik) si mettono sulle tracce di Demir, che intanto ha portato Zuleyha nel bosco, minacciandola con la pistola. La donna cerca di convincere il marito che lei è innocente e che non ha fatto niente per macchiare il suo onore. Poco dopo, si sentono degli spari e Demir, sconvolto, rientra in macchina da solo, con le mani insanguinate...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 maggio al 2 giugno)

Sermin e Behice si coalizzano ma, quando Sermin raggiunge le amiche al circolo per sparlare degli Yaman, Naciye la aggredisce. Zuleyha cerca di fare pace con Mujgan, ma la dottoressa le risponde che la sua guerra è appena iniziata. Sabahattin, per evitare che la verità venga a galla, chiede a Julide di archiviare il caso su Ercument, ma lei non tollera la sua ingerenza. Demir riceve il video di Mujgan, ma crede siano registrazioni di partite di calcio. E non lo guarda. Intanto Cetin è pronto a chiedere la mano di Gulten.

Le anticipazioni dal 3 al 9 giugno