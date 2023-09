“Terra amara”, le anticipazioni: la nuova vita di Zuleyha

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 settembre al 6 ottobre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 14.30) Simona De Gregorio







Sono passati sette giorni dalla morte di Yilmaz (Ugur Gunes). Fekeli (Kerem Alisik) decide di celebrare questa ricorrenza alla moschea, pensando che in casa Zuleyha (Hilal Altinbilek) si sentirebbe a disagio a causa di Mujgan (Melike Ipek Yalova). La dottoressa non accoglie bene la notizia, ma viene redarguita da Behice (Esra Dermancioglu), che le impone di comportarsi come si deve per non rischiare problemi con l’eredità. A Istanbul, Gaffur (Bulent Polat) scopre di essere stato vittima di un inganno: gli uomini che dovevano assicurargli un posto di lavoro in Germania sono in realtà dei truffatori. Gaffur, quindi, con la scusa della nostalgia di casa, torna alla tenuta Yaman e ottiene nuovamente il suo lavoro. Tre mesi dopo, Zuleyha decide di raccogliere l’eredità di Hunkar (Vahide Percin) e di diventare la nuova signora di Cukurova. Intanto, Demir (Murat Unalmis) si imbatte in Umit (Hande Soral), un’affascinante e misteriosa ragazza che elude le domande sulla propria identità. Fra i due sembra nascere subito un’intesa.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 29 settembre)

Gaffur, dopo aver ricevuto la lettera dal centro dell’impiego, vuole partire per la Germania.Fadik teme che Sevda voglia sbarazzarsi di lei e di Rasit, per cui la partenza di Gaffur la preoccupa. Demir va a fare visita a Yilmaz in ospedale e si scusa con lui per tutto il dolore provocatogli in questi anni. Yilmaz lo perdona e gli chiede di prendersi cura di Zuleyha e di Adnan, in caso lui non dovesse farcela. Zuleyha, per difendere la reputazione di Demir, vuole lasciare la tenuta. Ma il marito la invita a restare.

Le anticipazioni dal 30 settembre al 6 ottobre