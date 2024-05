“Terra amara”, le anticipazioni: la resa dei conti si avvicina

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda il 31 maggio su Canale 5 (ven. ore 21.20) Simona De Gregorio







Le anticipazioni del 31 maggio

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Siamo giunti alle ultime puntate dell’amatissima soap turca, che per quasi due anni ci ha riservato tanti colpi di scena e non ce ne risparmierà neanche in attesa del gran finale di sabato 8 giugno. Dopo la proposta di Fikret (Furkan Palali) a Zeynep (Umit Beste Kargin) i due annunciano pubblicamente il loro matrimonio. Abdulkadir (Erkan Bektas), Betul (Ilayda Cevik) e Vahap (Ergun Metin) giungono al confine con la Siria, ma Vahap viene fermato alla frontiera poiché in possesso di un passaporto in cui è riportato il nome di un ricercato. L’uomo, però, riesce a fuggire e a ritornare a Cukurova dove viene scoperto da Colak (Altan Gordum), che minaccia di consegnarlo ai gendarmi. Ma Vahap anticipa Colak piazzando nella sua villa la pistola con cui è stato ucciso Bayram Celik e rivela ai gendarmi il luogo esatto dove è sepolto il corpo. Quando Betul giunge ad Aleppo chiama Fusun (Yeliz Dogramacilar) e le fornisce il proprio numero di telefono di modo che Sermin (Sibel Tascioglu) possa contattarla, ma lei lo consegna a Zuleyha (Hilal Altinbilek). Fikret risale all’indirizzo dei fuggiaschi e con Zuleyha parte per la Siria, dove rintracciano Betul e Abdulkadir e li portano a Cukurova per consegnarli alla giustizia.

La Milano di Ilayda

L’attrice Ilayda Cevik, che indossa i panni di Betul, non ha mai nascosto di amare l’Italia. Ed è stata felicissima di essere ospite nello studio di Verissimo per ben due volte, a febbraio e ai primi di maggio. Un’occasione per visitare Milano. Oltre, naturalmente al Duomo, Ilayda ha girato in lungo e in largo la città e ha postato sui social diverse foto che la ritraggono al Cenacolo, nei parchi, nei musei, nel Quadrilatero della Moda e nelle boutique più glamour del centro.