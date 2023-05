“Terra amara”, le anticipazioni: la scoperta di Mujgan

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 12 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15) Simona De Gregorio







Le nozze tra Hunkar (Vahide Percin) e Fekeli (Kerem Alisik) stanno per celebrarsi e nessun componente delle due famiglie ha intenzione di partecipare al matrimonio, ad eccezione di Saniye (Selin Yeninci), che si reca alla casa di campagna per aiutare Hunkar a prepararsi. All’arrivo dello sposo però si presenta anche Zuleyha (Hilal Altinbilek). L’idea che la suocera possa trovare la felicità dopo tutte le ingiustizie che le ha inflitto per lei è insopportabile e racconta a Fekeli della prigionia forzata in casa, del ricovero in manicomio e dell’allontanamento da Adnan (Omer Fethi Canpolat). Poi la ragazza confessa a Sabahattin (Turgay Aydin) di non aver voluto dire a Fekeli che il piccolo Adnan è il figlio di Yilmaz per evitare reazioni violente da parte di Yilmaz (Ugur Gunes). Mujgan (Melike Ipek Yalova), per puro caso ascolta la verità di Zuleyha e vuole chiedere conto al marito della paternità del piccolo Adnan. Fekeli, saltate le nozze con Hunkar, dice a Yilmaz (Ugur Gunes) che riprenderanno la guerra contro gli Yaman.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 aprile al 5 maggio)

Hunkar è scossa quando scopre che Demir, a sua insaputa, ha fatto spostare sua madre Azize in un altro ospedale. E la collera di Demir non si ferma qui: l’uomo bandisce Hunkar dalla sua azienda. Sermin rivela le confidenze fattele da Behice: la zia di Mujgan, infatti, racconta di un presunto interessamento di Fekeli nei suoi confronti. Nezihe porta la proposta di matrimonio di Rustem per Gulten a Saniye, che la rifiuta.Gaffur, intanto, alle prese con la pastorizia, vuole saldare il debito con Hatip.

Le anticipazioni dal 6 al 12 maggio