“Terra amara”, le anticipazioni: la strategia di Betul

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 31 dicembre al 6 gennaio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Il francobollo del pacco arrivato a Zuleyha (Hilal Altinbilek) da parte di Demir (Murat Unalmis) indica che è stato spedito dalla Siria, perciò Fikret (Furkan Palali) parte con Cetin (Aras Senol) alla volta di Laudicea. Intanto alla tenuta si svolgono i preparativi per la consueta cerimonia di circoncisione dei bambini delle famiglie meno abbienti. Hakan (Ibrahim Celikkol) chiede a Zuleyha di partecipare alle spese per la cerimonia. Lutfiye (Hulya Darcan) si rende disponibile per aiutare Saniye (Selin Yeninci) con la distribuzione degli abiti ai bambini, ma, quando arrivano alle baracche, le due donne ci trovano Sermin (Sibel Tascioglu). Saniye, furiosa, confessa a Lutfiye le sue perplessità sugli intenti di Sermin. Nel frattempo, Betul (Ilayda Cevik) fa in modo che l’azienda Yaman utilizzi i servizi dell’officina di Abdulkadir (Erkan Bektas). Sermin si è autonominata all’organizzazione della cerimonia di circoncisione ma Saniye, che non la vuole tra i piedi, la investe con il furgoncino, fratturandole una gamba, e prende il suo posto.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 30 dicembre)

Fikret porta un regalo a Betul per ringraziarla di avere salvato il piccolo Kerem Ali. Zuleyha organizza la cerimonia della circoncisione mentre crescono le voci che la vorrebbero oggetto di attenzioni da parte di Fikret trasferitosi a villa Yaman.Betul rimprovera la madre Sermin perché il suo comportamento rischia di compromettere il suo piano di impadronirsi dell’eredità degli Yaman e di Fekeli. Demir invia un biglietto in cui l’uomo tranquillizza la famiglia scrivendo di stare bene e che presto tornerà a casa.

Le anticipazioni dal 31 dicembre al 6 gennaio