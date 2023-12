“Terra amara”, le anticipazioni: la triste eredità lasciata da Sevda e Mujgan

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 22 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







La tensione è sempre più alta a Cukurova, la cittadina in cui è ambientata Terra amara. Tra intrighi, tradimenti, lotte di potere e vendette, ora a sconvolgere le vite dei protagonisti ci hanno pensato due eventi tragici: la morte di Mujgan (Melike Ipek Yalova), rimasta coinvolta in un incidente aereo, e quella di Sevda (Nazan Kirilmis), uccisa da un proiettile sparato da Demir (Murat Unalmis). L’uomo voleva colpire, in realtà, Umit (Hande Soral), ma Sevda ha fatto scudo col suo corpo per proteggere la figlia. Ma vediamo quali conseguenze ha avuto la scomparsa di queste due figure.

Umit ha deciso di trasferirsi nella villa degli Yaman. Demir si vede costretto a farla rimanere: Umit lo minaccia, infatti, di dire alla polizia che è stato lui a uccidere Sevda. Inoltre la donna costringe Demir a firmare una dichiarazione in cui riconosce come suo il figlio che aspetta e si impegna a prendersene cura. Nonostante Demir si trovi con le spalle al muro, Zuleyha (Hilal Altinbilek) non è disposta ad accettare la situazione e se ne va di casa. Così Demir rischia di nuovo di perdere la moglie per sempre.

Momenti duri anche per Fekeli (Kerem Alisik). Dopo la morte di Mujgan, l’uomo riesce a ottenere la custodia di Kerem Ali, il bimbo rimasto orfano della madre e di Yilmaz (Ugur Gunes), considerato da Fekeli come un figlio. Sistemata la questione e messo il piccolo al sicuro, potendo contare anche su Fikret (Furkan Palali), si dichiara colpevole dell’incidente d’auto in cui è morto Erkan Gumusoglu e viene arrestato. Riuscirà a dimostrare che è stato un evento accidentale?