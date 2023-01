“Terra amara”, le anticipazioni: l’abile inganno di Seher

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 9 al 13 gennaio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Ricevuta la notifica per la restituzione dei soldi avuti dalla famiglia Yaman, Sermin (Sibel Tascioglu) si rivolge a Yilmaz (Ugur Gunes), che si propone di aiutarla. Hunkar (Vahide Percin) manda Seher (Ebru Unlu) al cottage per servire la cena a Demir (Murat Unalmis) e a suo cugino Ercument (Ruzgar Aksoy). Quando Ercument va via, Demir, ubriaco, rimane da solo con Seher, che scambia per Zuleyha (Hilal Altinbilek). Il mattino seguente, Demir si sveglia con Seher nel suo letto. Incerto sull’accaduto, spinge Hunkar a comprare il silenzio di Seher che, incinta di un figlio, conta sui soldi della famiglia Yaman per crescerlo. Intanto Gaffur (Bulent Polat) cerca di riconquistare la fiducia di Saniye (Selin Yeninci), che lo costringe a giurare di non aver avuto una relazione con Seher. Ercument, con la scusa di farsi accompagnare in un luogo isolato da Gulten (Selin Genc), la violenta. Yilmaz, che la sta cercando per parlarle, la trova quando è troppo tardi e, nella colluttazione con Ercument, questo gli spara, mentre Yilmaz lo colpisce alla testa con un sasso.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 6 gennaio)

Gaffur si chiede dove abbia passato la notte Hunkar e cerca di ottenere informazioni da Raci, che però non gli rivela nulla. Demir scopre che la denuncia per la sparatoria in casa di Fekeli è stata fatta da Sermin. Fekeli si sente male e Yilmaz e Mujgan corrono in ospedale, dove cercano di convincerlo a riposare. Cengaver e Demir hanno un’accesa discussione che viene interrotta da Nihal. Sermin riceve una notifica del tribunale dove si richiede il pagamento di tutti i debiti maturati con la famiglia Yaman.

Le anticipazioni dal 9 al 13 gennaio