“Terra amara”, le anticipazioni: l’ennesima bugia di Hakan

soap opera in onda il 5 e il 10 maggio su Canale 5 (dom. ore 14.30, ven. ore 21.20)







Le anticipazioni del 5 e del 10 maggio

Hakan (Ibrahim Celikkol) saluta Abdulkadir (Erkan Bektas), che è pronto a lasciare Cukurova per non interferire più nella vita privata di Hakan e Zuleyha (Hilal Altinbilek). Ma, poco prima di partire, Abdulkadir viene arrestato dalle forze dell’ordine per l’omicidio di Fekeli (Kerem Alisik). Hakan va a trovare Abdulkadir in carcere e lo mette al corrente del suo piano per farlo evadere. Organizza l’evasione che ha successo e libera Abdulkadir. Zuleyha scopre che il marito le ha mentito di nuovo e lo perdona ma gli dice che sarà l’ultima volta. Sermin (Sibel Tascioglu), che vive con Betul (Ilayda Cevik) a casa di Fusun (Yeliz Dogramacilar), si fa portare, un’ingente spesa dicendo al negoziante che sarà Fusun a pagare. Intanto Betul assolda alcuni scagnozzi per rapire Colak (Altan Gordum) e attuare il piano ordito da mesi per uccidere Zuleyha. Uno degli scagnozzi di Betul giunge alla villa con l’auto di Colak, fingendosi un suo uomo, e invita Zuleyha a incontrarsi con il suo capo nella foresta di Sivrikaya, dove le verrà rivelato il luogo in cui si nasconde Abdulkadir e il nome di chi lo ha aiutato a fuggire. Il suo piano però fallisce e Zuleyha riesce a fuggire, decisa a fargliela pagare...

Una grande amicizia

Tra i personaggi più amati della soap c’è sicuramente Cetin, che ha il volto di Aras Senol. Ex modello ed atleta, l’attore ora si sta facendo conoscere dal pubblico in una nuova veste: è infatti tra i naufraghi de L’isola dei famosi. Ma non ha dimenticato il lungo periodo trascorso sul set di Terra amara, dove ha stretto amicizia con il resto del cast.