“Terra amara”, le anticipazioni: l’ultimatum di Saniye

Sabahattin (Turgay Aydın) scopre che Gaffur (Bulent Polat) è stato sorpreso a tentare disoffocare Yilmaz (Ugur Gunes) con un cuscino e, immaginando che Demir (Murat Unalmis) sia il mandante, lo affronta. Le conseguenze sono scontate: Demir licenzia Gaffur e Saniye (Selin Yeninci) e li caccia dalla tenuta. Saniye però non sopporta più la situazione e lancia un ultimatum al marito: se non riuscirà a convincere la famiglia Yaman a farli tornare a vivere nella villa, lo lascerà. Yilmaz partecipa alla cena per la raccolta fondi dell’associazione di Hunkar (Vahide Percin), dove viene messo all’asta un cuscino ricamato da Zuleyha (Hilal Altinbilek) e fa una grossa offerta, aggiudicandoselo. Ma Demir è furioso...