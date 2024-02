“Terra amara”, le anticipazioni: matrimoni annunciati e legami in frantumi

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 9 febbraio su Canale 5 (da lun. a sab. ore 14.10, gio. e dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







Le anticipazioni dal 3 al 9 febbraio

Momenti di tensione a Cukurova. Fallito il tentativo di furto a villa Yaman, in cui è rimasto ferito Gaffur (Bulent Polat), il giorno seguente Zuleyha (Hilal Altinbilek) riceve in ufficio un regalo da parte di Hakan (Ibrahim Celikkol), accompagnato da un biglietto in cui la invita fuori a cena. Durante la serata l’uomo, dopo aver chiesto a Zuleyha di sposarlo, decide di rivelarle la sua vera identità, ma viene interrotto in modo tragico quanto inaspettato. Vahap (Ergun Metin), all’insaputa di Abdulkadir (Erkan Bektas), irrompe nel locale con l’intenzione di uccidere Hakan, invece spara a Zuleyha, che viene poi operata d’urgenza. Hakan è deciso a vendicarsi per quanto è successo a Zuleyha ma Abdulkadir e Vahap prendono delle contromisure coinvolgendo Mahmut, che è indebitato con loro. Mahmut, armato di fucile, grida in mezzo alla strada principale di Cukurova di essere stato lui a sparare a Zuleyha, quindi viene fermato e conferma la sua colpevolezza. Hakan, però, non è convinto della versione fornita poiché sospetta che dietro all’attentato per cui Zuleyha rischia la vita in realtà ci sia la mano di Abdulkadir e Vahap. Intanto arriva una buona notizia: Zuleyha è uscita dal coma, rivede Hakan e finalmente si promettono amore eterno. Ma avranno davvero superato tutti gli ostacoli alla loro unione?

C’è un’altra vicenda che sta appassionando i fan della soap. Sermin (Sibel Tascioglu) vorrebbe per Betul (Ilayda Cevik) un matrimonio felice con Fikret (Furkan Palali) ma entrambe sanno che lui è innamorato di Zuleyha. L’uomo è inoltre convinto che Hakan voglia sposare Zuleyha per impadronirsi interamente dell’azienda Yaman. Fikret, Betul, Lutfiye (Hulya Darcan), Sermin, Zuleyha e Hakan si riuniscono per un’occasione speciale in cui Fikret annuncia di voler sposare Betul entro un mese. Sia Betul che Hakan pensano finalmente di potersi lasciare la loro vecchia vita alle spalle, ma Abdulkadir ha progetti diversi e si presenta a casa di Betul per avanzare nuove richieste e le rivela di volersi impossessare anche dei terreni appartenuti al defunto Fekeli (Kerem Alisik). Ma quando Zuleyha scopre che Betul ha venduto segretamente le proprietà di famiglia, caccia via lei e Sermin di casa. Fikret, informato dei fatti, rompe il fidanzamento e manda a monte le nozze.