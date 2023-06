“Terra amara”, le anticipazioni: misteriose sparizioni

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 10 al 16 giugno su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15) Simona De Gregorio







Le immagini dell’incontro segreto tra Yilmaz (Ugur Gunes) e Zuleyha (Hilal Altinbilek) creano scompiglio e paura. C’è chi teme per la vita di Zuleyha, tra cui Yilmaz che la cerca disperatamente, e chi fa i conti con la verità suggerita dal filmato. Fekeli (Kerem Alisik) affronta Yilmaz e scopre che l’incontro segreto è tutt’altro che una prova dell’infedeltà di suo figlio e di Zuleyha. Vista la situazione, il fidanzamento tra Cetin (Aras Senol) e Gulten (Selin Genc) viene rimandato, ma Cetin riceve la notizia troppo tardi e questo causa qualche dissapore. Sabahattin (Turgay Aydin) non crede alla teoria del tradimento e cerca di far ragionare Mujgan (Melike Ipek Yalova), ormai accecata dal dolore e dalla rabbia. Demir è fuori controllo e cede a gesti disperati. I piccoli Uzum (Neva Pezuk) e Adnan (Omer Fethi Canpolat) spariscono e tutti si mettono sulle loro tracce. La loro scomparsa, unita alla presenza di un’auto davanti alla villa, fa pensare a un rapimento. Demir (Murat Unalmis) torna a casa, da solo, e viene informato della scomparsa dei bambini...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 3 al 9 giugno)

Saniye assicura ad Hatip che si farà carico del debito contratto da Gaffur. E costringe l’uomo a chiedere scusa a Cetin per averlo accusato ingiustamente del furto dei suoi gioielli. Mujgan, in preda alla gelosia, racconta del filmino a Behice, che rimprovera la nipote di non aver saputo gestire la situazione nel modo corretto. Yilmaz dice a Cetin che non può accompagnarlo dagli Yaman a causa della gelosia di Mujgan. Intanto Zuleyha vuole regalare a Gulten il vestito del suo matrimonio mai avvenuto con Yilmaz.

Le anticipazioni dal 10 al 16 giugno