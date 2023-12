“Terra amara”, le anticipazioni: Mujgan si vendica di Umit

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 all’8 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, dom. ore 21.20) Simona De Gregorio







Sevda (Nazan Kirilmis) fa visita alla figlia, che però la caccia quando capisce che la madre crede all’innocenza di Demir (Murat Unalmis). Dopo l’udienza, Fekeli (Kerem Alisik) e Lutfiye (Hulya Darcan) rientrano a casa, dove trovano Mujgan (Melike Ipek Yalova). La donna spiega che non può essere stato Demir a spingere Umit (Hande Soral) dalle scale. Sermin (Sibel Tascioglu) nota che Sevda difende in modo velato Umit e la incalza con le domande per saperne di più. Sermin va a trovare Demir in carcere per confrontarsi con lui sull’eventuale legame tra Sevda e Umit ma Demir, seccato, la caccia. Quando Fikret (Furkan Palali) torna a casa, ha una discussione con Mujgan, che ha scoperto della relazione tra Fikret e Umit. Mujgan, per vendicarsi dell’amica, decide di rivelare a Zuleyha (Hilal Altinbilek) del tradimento di Demir mostrandole una foto. Dopo averla vista, Zuleyha decide di andarsene per sempre da Cukurova con i figli.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 novembre al 1° dicembre)

Umit durante una discussione con Fikret cade dalle scale. Mujgan e Fikret si trovano in albergo e, in un momento di assenza di Fikret, la donna scopre dal giornale quello che è successo a Umit. Sevda, scoperto che la figlia rischia di morire, corre in ospedale, dove viene vista da Fusun e Sermin. Rasit, non colpevole dell’abbandono di minore imputatogli dall’ex moglie, fa pace con Fadik. Demir sta per confessare a Zuleyha la storia avuta con Umit quando viene arrestato per il tentato omicidio della moglie.

Le anticipazioni dal 2 all’8 dicembre