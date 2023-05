“Terra amara”, le anticipazioni: Mujgan spia Yilmaz e Zuleyha

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 20 al 26 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15) Simona De Gregorio







Nasce una profonda amicizia tra Gaffur (Bulent Polat) e Cetin (Aras Senol). Dopo averlo invitato a cena fuori, Gaffur gli racconta il suo passato e quello di sua sorella Gulten (Selin Genc). E Cetin promette a Gaffur che farà tutto il possibile per rendere felice Gulten. Nel frattempo viene inaugurata una nuova scuola elementare grazie alla generosa donazione di Fekeli (Kerem Alisik). La scuola porterà il nome di Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu), scelto appositamente da Fekel, come ringraziamento per l’aiuto ricevuto in passato. Ciò sembra portare alla definitiva rottura tra Fekeli e Hunkar (Vahide Percin). Julide riceve una lettera anonima che accusa Demir (Murat Unalmis) dell’assassinio del cugino Ercument. Demir di conseguenza minaccia di dire la verità fino ad allora taciuta, ovvero che Yilmaz (Ugur Gunes) ha ucciso Ercument (Ruzgar Aksoy), reo di avere violentato Gulten. Hunkar sospetta che la denuncia anonima arrivi da Behice. Mujgan (Melike Ypek Yalova) riprende con una telecamera Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Yilmaz durante una loro conversazione in cui Yilmaz spiega cosa è successo con Ercument. Ed è sempre più gelosa.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 13 al 19 maggio)

Sermin cerca di farsi perdonare da Behice e le racconta un segreto sugli Yaman.Yilmaz conclude un importante affare che mette in apprensione gli Yaman, e Fekeli si accinge a una misteriosa operazione immobiliare. Julide cerca l’assassino di Cengaver. Saniye porta Uzum nei campi, mentre Gaffur, di ritorno dal ristorante dove lavora per estinguere il debito con Hatip, trova Gulten insieme con Cetin e ha un terribile accesso di ira. Behice continua a comportarsi da padrona e questo suscita la rabbia di Nazire.

Le anticipazioni dal 20 al 26 maggio