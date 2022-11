“Terra amara”, le anticipazioni: quante verità nascoste

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 25 novembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Demir (Murat Unalmis) discute con Hunkar (Vahide Percin) per averlo creduto l’assassino di Sait (Alp Ozgur Yasin). Anche Yilmaz (Ugur Gunes) ha uno scontro acceso con Fekeli (Kerem Alisik) perché ha dimostrato l’innocenza di Demir. Yilmaz e Mujgan (Melike İpek Yalova) continuano a frequentarsi e cercano di capire quali sono state le loro esperienze passate per non ferirsi a vicenda. Yilmaz, grazie alle parole della donna, impara “una lezione di vita” e chiede scusa a Fekeli. Demir annuncia a Zuleyha (Hilal Antinbilek) che intende costruire una villa dove andranno a vivere, lasciando per sempre la tenuta, ma Hunkar continua a sperare che i due possano tornare. Intanto Gaffur (Bulent Polat) trama alle spalle di Hunkar per ottenere, in assenza di Demir, la gestione della casa. La nonna Azize (Serpil Tamur) si allontana da sola dalla tenuta e incontra Fekeli senza però riconoscerlo. Quando i due cominciano a parlare, la donna gli rivela che la figlia Hunkar era innamorata di lui e che il padre, una volta saputa la cosa, l’ha punita severamente...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 18 novembre)

Sait avvisa Yilmaz che Demir è intenzionato a mandare qualcuno a distruggere gli alberi della sua piantagione. Zuleyha approfitta del fatto che la villa sia vuota per correre a parlare con l’unica persona fidata, il dottor Sabahattin. Hunkar scopre una verità che il tempo aveva nascosto: Fekeli, infatti, confessa alla donna tutto l’amore che provava per lei quando erano entrambi giovani. Yilmaz mette a segno un grosso affare inaugurando la filanda più grande della Turchia e scatenando così l’ira di Demir.

Le anticipazioni dal 21 al 25 novembre