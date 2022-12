“Terra amara”, le anticipazioni: quanti cuori nella tormenta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 al 6 gennaio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Demir (Murat Unalmis) decide di far uscire Zuleyha (Hilal Antinbilek) solo in compagnia di Seher (Ebru Unlu). Mujgan (Melike Ipek Yalova) si confida con Sabahattin (Turgay Aydin) e gli dice che, a causa delle tensioni fra Yilmaz (Ugur Gunes) e Demir, teme per la vita del suo innamorato. Yilmaz e Mujgan vanno al cinema; poco dopo arrivano Demir e Zuleyha. Questo incontro diventa motivo di discussione per entrambe le coppie. Mujgan, prima di sposare Yilmaz, vuole sapere se l’ex è ancora innamorata del suo futuro marito. La donna è costretta a mentire, altrimenti rischia di non rivedere più suo figlio. Fekeli (Kerem Alisik) e Hunkar (Vahide Percin) si incontrano e lei gli dice che non può continuare la loro relazione. Lui risponde che farà di tutto pur di stare con lei. Durante un sopralluogo sul terreno in cui deve sorgere il caseificio, Demir scopre da Yilmaz che è stato lui ad acquistare le azioni di Cengaver (Kadim Yasar) e diventa sempre più rabbioso. Continuano i rapporti tesi tra Gaffur (Bulent Polat) e Saniye (Selin Yeninci), che è sempre più gelosa di Seher.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 al 30 dicembre)

Yilmaz e Mujgan trascorrono insieme la giornata e discutono della loro relazione e del loro futuro. E lui le spiega perché non potrà mai perdonare Demir. Intanto Demir è di ritorno a casa e porta con sé Zuleyha, traumatizzata dall’esperienza vissuta e dall’essere stata separata dal figlio Adnan. Zuleyha, appresa la notizia del fidanzamento di Yilmaz con Mujgan, rimprovera Gulten di non aver spedito la sua lettera a Yilmaz. Cetin è quasi certo che sia Demir il mandante dell’attentato a Fekeli. Saniye fa una scoperta che le spezza il cuore.

Le anticipazioni dal 2 al 6 gennaio