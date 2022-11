“Terra amara”, le anticipazioni: quanti problemi in famiglia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 novembre al 2 dicembre su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Yilmaz (Ugur Gunes) chiede a Mujgan (Melike Ipek Yalova) di sposarlo, ma lei, pur amandolo, rifiuta. Anche Fekeli (Kerem Alisik) apre il suo cuore a Hunkar (Vahide Percin) e le promette che non si vendicherà. Demir (Murat Unalmis) decide di tornare alla villa, ma Hunkar non accetta di buon grado la sorpresa e caccia suo figlio, dopo avergli spiegato tutto quello che negli anni lei ha fatto per lui. Nihal (Ebru Aytemur) è agitata per i debiti di Cengaver (Kadim Yasar) e si rivolge a Zuleyha (Hilal Antinbilek), che non può fare niente per aiutare l’amica. Così Nihal le rivela che sa tutto riguardo alla sua storia con Yilmaz. Quest’ultimo intanto ha deciso di confessare il suo passato a Mujgan ma si presenta il padre della donna che lo accusa di essere un assassino. Mujgan prende le sue difese, dichiarando che lo sposerà. All’inaugurazione della grande azienda agricola casearia di Demir e Cengaver, Demir sente parlare due uomini del fatto che Zuleyha era la fidanzata di Yilmaz. Pensando che a rivelare il segreto fosse stato Cengaver, lo prende a pugni.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 novembre)

Fekeli consiglia a Yilmaz di rendere pubblici i sentimenti che il ragazzo prova per la dottoressa Mujgan. Yilmaz ha un appuntamento a cena con la dottoressa, che però non si presenta perché viene ingannata da due uomini che le chiedono di aiutarli. Zuleyha assiste alla scena di Yilmaz che prende a pugni un uomo per difendere l’onore di Mujgan. Gulten, sorpresa da Hunkar ad aiutare Saniye in cucina, viene cacciata. Gaffur chiama Demir e gli chiede di tornare per aiutarli nella ricerca di nonna Azize.

Le anticipazioni dal 28 novembre al 2 dicembre