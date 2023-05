“Terra amara”, le anticipazioni: queste nozze non si devono fare

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 13 al 19 maggio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15) Simona De Gregorio







Fekeli (Kerem Alisik) cerca di capire a cosa si riferisse Behice (Esra Dermancioglu) quando ha minacciato Hunkar (Vahide Percin) e lei gli racconta il segreto che ha saputo da Sermin (Sibel Tascioglu). Tornato a casa, Fekeli incontra e tranquillizza Hunkar riguardo il segreto di cui è a conoscenza Behice. La loro conversazione diventa più amara quando Fekeli le dice addio. Nell’auto di Yilmaz (Ugur Gunes), Mujgan (Melike Ipek Yalova) trova un foulard che Zuleyha (Hilal Altinbilek) aveva al collo. Si dirige nel giardino degli Yaman e, davanti a tutti, accusa Zuleyha di incontrare Yilmaz segretamente. E insiste anche quando viene a sapere che il foulard non è di Zuleyha. Gaffur (Bulent Polat) scopre che Gulten (Selin Genc) e Cetin (Aras Senol) si frequentano e vuole impedire che si sposino, così Saniye (Selin Yeninci) gli rivela la violenza subita da Gulten e che per questa ragione Yilmaz ha ucciso Ercument (Ruzgar Aksoy). Intanto Saniye confessa a Hunkar di aver rivelato tutto a Gaffur scatenando la preoccupazione della donna per le possibili conseguenze.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 12 maggio)

Hunkar va di nascosto nella stanza d’ospedale dove Fekeli è ancora sedato. Lì incontra Behice che le urla tutto il suo disprezzo. Azize, disturbata dal russare di Fadik, esce per andare a dormire altrove. Ma sulla strada incappa nell’auto di Yilmaz, che la investe. L’uomo la soccorre, la porta in ospedale e le dona il suo sangue. Questo turba Mujgan, la quale reagisce sfogandosi con Zuleyha e lo stesso Yilmaz. Fadik, colpevole di non aver badato a Azize, viene licenziata da Demir ma grazie a Hunkar viene reintegrata in cucina.

Le anticipazioni dal 13 al 19 maggio