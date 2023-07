“Terra amara”, le anticipazioni: questi divorzi non si faranno!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 luglio al 4 agosto su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15) Simona De Gregorio







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Terra amara"

Demir (Murat Unalmis) trova Sermin (Sibel Tascioglu) ad aspettarlo fuori dalla casa di Sevda (Nazan Kesal) che assiste, non vista, alla conversazione tra i due e scopre che è stata Sermin a rivelare a Demir il piano di fuga di Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Yilmaz (Ugur Gunes). Zuleyha, pensando anche lei che sia stata Hunkar (Vahide Percin) a informare Demir del suo piano di fuga con Yilmaz, cerca di ucciderla, ma viene fermata da Sevda che le riferisce la conversazione a cui ha assistito. Hunkar va a riprendere i suoi nipoti a casa di Sevda perché possano riunirsi con Zuleyha e dice a Demir che è arrivato il momento di mettere fine a questa faida familiare e che può tornare a villa Yaman. Zuleyha e i bambini finalmente si riuniscono. Zuleyha e Yilmaz decidono di non scappare, ma di restare a Cukurova e chiedere entrambi il divorzio, in modo da non dover separare i loro figli da Mujgan e Demir. Quando Yilmaz propone il divorzio a Mujgan, la dottoressa si rifiuta. E anche Demir non dà il suo consenso a Zuleyha...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 28 luglio)

Hunkar ha scoperto che Yilmaz e Zuleyha vogliono fuggire da Cukurova e giura a Yilmaz che li lascerà andare, pentita per averli ostacolati finora. Fusun ricorda molto bene Fikret da bambino e racconta a Sermin e Behice che l’uomo ha una cicatrice provocata da una grave ustione. Sermin fa intendere a Gaffur di sapere qualcosa riguardo all’omicidio di Hatip e Saniye crede che il marito le stia mentendo... Demir rilegge la lettera con la quale, anni prima, il padre si era raccomandato di prendersi cura di Sevda.

Le anticipazioni dal 29 luglio al 4 agosto