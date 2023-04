“Terra amara”, le anticipazioni: Sermin medita vendetta

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 15 al 21 aprile su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15) Simona De Gregorio







Istigata da Hunkar (Vahide Percin), Naciye (Sirin Oten) ha denunciato Sermin (Sibel Tascioglu) e Hatip (Mehmet Polat) per adulterio e i due sono stati arrestati. Ma la detenzione porta un vantaggio a Sermin. La donna, infatti, viene a sapere degli incontri clandestini tra Hunkar e Fekeli (Kerem Alisik) da una sua compagna di cella e, una volta ottenuta la scarcerazione, prepara la sua vendetta, recandosi sul luogo degli incontri e scattando alcune foto compromettenti. Hatip nel frattempo, continua il suo doppio gioco: da una parte cerca il perdono della moglie e dall’altro parla a Sermin di matrimonio. Mentre Sabahattin (Turgay Aydin), travolto dallo scandalo di cui la moglie è stata protagonista, ha dato le dimissioni dall’ospedale e di lui si sono perse le tracce. Intanto Cetin (Aras Senol), innamorato di Gulten (Selin Genc), continua a corteggiarla; ma lei, pur provando dei sentimenti per il giovane, rifiuta la sua corte. Fadik (Polen Emre), mentre sta accendendo il fuoco nel forno all’esterno, si brucia un braccio...

Il riassunto della scorsa settimana (dall’8 al 14 aprile)

Zuleyha assiste in lacrime alla cena organizzata da Yilmaz e Mujgan nel loro giardino. Demir è costretto a vendere ai soci tedeschi le quote della società che gli servivano per realizzare il sogno di diventare un imprenditore internazionale. Behice, che appare sempre più interessata a Fekeli, cerca di consolarlo dopo che Yilmaz e Mujgan sono andati via. Sermin e Hatip vengono colti in flagranza di adulterio, perché denunciati da Naciye su suggerimento di Hunkar, e finiscono in prigione.

Le anticipazioni dal 15 al 21 aprile